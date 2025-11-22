Зміни у програмі "Національний кешбек": як можна витратити гроші

У програмі "Національний кешбек" відбулися зміни / © УНІАН

Реклама

Від неділі, 22 листопада, відбулися зміни у програмі «Національний кешбек», які стосуються категорії витрачання коштів. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

Реклама

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність.

«Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз», — йдеться у повідомленні Мінекономіки.

У відомстві пояснили, що оновлення пов’язане з виплатою 1000 грн за програмою «Зимова підтримка», які також надійдуть на картку «Національного кешбеку».

«Категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати», — пояснили у міністерстві.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну реалізацію програми «Зимової підтримки» та анонсував початок перших виплат вже наступного тижня.