- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Зміни у програмі "Національний кешбек": як можна витратити гроші
Оновлення пов’язане з виплатою 1000 грн за програмою «Зимова підтримка», які також надійдуть на картку «Національного кешбеку».
Від неділі, 22 листопада, відбулися зміни у програмі «Національний кешбек», які стосуються категорії витрачання коштів. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:
комунальні послуги;
поштові послуги;
харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
лікарські засоби та медичні вироби;
книги та іншу друковану продукцію;
благодійність.
«Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз», — йдеться у повідомленні Мінекономіки.
У відомстві пояснили, що оновлення пов’язане з виплатою 1000 грн за програмою «Зимова підтримка», які також надійдуть на картку «Національного кешбеку».
«Категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати», — пояснили у міністерстві.
Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну реалізацію програми «Зимової підтримки» та анонсував початок перших виплат вже наступного тижня.