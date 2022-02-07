"Це зможе суттєво заспокоїти ринки": Україна та США домовляються про кредитні гарантії

"Це зможе суттєво заспокоїти ринки": Україна та США домовляються про кредитні гарантії

Востаннє такі гарантії давалися у 2016 році.

Україна веде перемовини з Міністерством США щодо можливості отримання Україною кредитних гарантій, що, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, це суттєво заспокоїть ринки.

Про це він розповів Bloomberg TV.

"Важливими є не тільки гроші, а й сигнал про їх надання, що зможе суттєво заспокоїти ринки", - сказав він.

Окрім цього, він повідомив, Україна продовжує переговори з Німеччиною, Великобританією та іншими партнерами про двосторонні пакети допомоги. Сергій Марченко пригадав, що Україна вже отримала 100 млн доларів підтримки від Канади. "Ми не самотні, і в цьому році, я сподіваюся, ми зможемо впоратися з усіма можливими ситуаціями", - сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, Місія МВФ розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. Програма передбачає отримання $2,2 млрд.

Як раніше повідомляли, міжнародні резерви України в січні зменшилися на 5%. Падіння зумовлене насамперед валютними інтервенціями НБУ для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

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