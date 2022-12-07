"Змушуємо Росію платити за свою жорстокість": Єврокомісія оголосила дев'ятий пакет санкцій

За словами президентки Єврокомісії, ті вісім пакетів санкцій, які було запроваджено, вже мають болісний ефект для РФ.

Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія продовжує нести Україні смерть і розруху. Вона навмисно завдає ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, намагаючись паралізувати країну на початку зими. Ми підтримуємо Україну і змушуємо Росію платити за свою жорстокість", - заявила вона.

За словами президентки Єврокомісії, ті вісім пакетів санкцій, які було запроваджено, вже мають болісний ефект для РФ.

"І сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев’ятим пакетом санкцій. По-перше, ми пропонуємо додати до нашого санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб", - заявила фон дер Ляєн.

Зазначається, що до списку входять фізичні особи та компанії, серед яких: військові, представники російського оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори й політики.

"Цей список охоплює ключові фігури у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до Росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції", - наголосила президентка ЄК.

Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків, включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів.

Крім цього, в рамках нового пакета санкцій пропонується запровадити додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, зокрема на певні хімічні компоненти, нервово-паралітичні речовини, електроніку та програмне забезпечення, які можуть бути використані у воєнних цілях.

Також Єврокомісія підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до дронів.

"Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до Росії моторів для дронів, а також експорт до третіх країн, як Іран, які можуть постачати дрони Росії", - сказала фон дер Ляєн.

Дев’ятий пакет санкцій передбачає і блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.

Ще Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно із забороною інвестицій у нові видобувні потужності у РФ.

Нагадаємо, як заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, деякі запроваджені проти Росії санкції можуть залишитися чинними навіть після закінчення війни та підписання мирної угоди між РФ та Україною.

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