"Значно стійкіший до шоків": у Нацбанку розповіли про ситуацію на валютному ринку

"Значно стійкіший до шоків": у Нацбанку розповіли про ситуацію на валютному ринку

НБУ за 2022 рік продав понад 1 млрд доларів для стабілізації ситуації.

Валютний ринок і банківська система наразі в Україні є стійкішими, аніж під час попередніх криз.

Про це повідомили у Національному банку.

"Сьогодні валютний ринок значно стійкіший до шоків, ніж під час попередніх криз, зокрема завдяки послідовній політиці Національного банку на валютному ринку. Стабільнішою є й банківська система", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що між поточною ситуацією у зв'язку із загрозою можливого нападу РФ та "шоком", зумовленим COVID-19 у березні 2020 року, коли тільки почали діяти карантинні обмеження, є низка відмінностей. Зокрема, від початку 2022 року НБУ для стабілізації ситуації продав із резервів $1 068 млн (чисте сальдо), тоді як за аналогічний період березня 2020 року – $2,2 млрд, тобто в цьому році – удвічі менше.

Також у січні 2022 року українці купили валюти на суму $165 млн, тоді як у березні 2020 року – на $224 млн. Цьогоріч курс гривні девальвував на 5,1%, тоді як за таку ж кількість днів у березні 2020 року – на 14%.

"Національний банк України і надалі дотримуватиметься політики гнучкого курсоутворення та готовий застосувати у разі необхідності комплекс монетарних інструментів для стабілізації ситуації на валютному ринку та мінімізації психологічного чинника послаблення гривні", - повідомили у НБУ.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що в умовах загрози вторгнення РФ Україна має достатньо ресурсів для підтримки економіки.

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