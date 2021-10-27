"Значно збільшяться": Зеркаль пояснила, що буде з тарифами на газ у разі припинення транзиту до Європи

"Значно збільшяться": Зеркаль пояснила, що буде з тарифами на газ у разі припинення транзиту до Європи

Україна без транзиту може залишитися без ГТС, яка приносить прибуток державі, пояснює Зеркаль.

У разі запуску "Північного потоку-2" та припинення транзиту газу до Європи через Україну платіжки на розподіл можуть значно збільшитися.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 27 жовтня розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

"Це (ред. - запуск "Північного потоку-2") може дуже погано відобразитися на платіжках. Бо зараз система працює як комплекс. А насправді тримати усю систему, якщо не буде транзиту, будемо ми з Вами - українські споживачі. Тобто наші платіжки на розподіл газу, у разі якщо транзиту не буде, значно збільшяться. Або держава це має покривати за власний рахунок, але це все одно наш рахунок", - пояснила вона.

Водночас радниця міністра енергетики зазначила, що це гіпотетично і може статися лише, якщо українська ГТС взагалі не буде працювати на транспортування газу до Європи. Але, за її словами, без газу Україна не залишитись навіть після запуску "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що загрожує газотранспортній системі України після запуску "Північного потоку-2".

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