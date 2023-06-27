Знаменита 93-тя бригада «Холодний Яр» отримала сучасні авто та дрони від «АТБ»

Компанія «АТБ», лідер вітчизняного ритейлу, вже півтора року працює у надскладних умовах війни. Навіть втративши чималі активи, вона продовжує надавати підтримку Збройним силам України, підрозділам територіальної оборони, волонтерам, медичним установам, постраждалим від ракетних ударів, мешканцям деокупованих територій тощо.

Нещодавно компанія передала 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» Оперативного командування «Схід» три новенькі всюдихідні автівки та два десятки сучасних дронів Dji Mavic 3. Нагадаймо, ОМБр «Холодний Яр» завжди перебуває на найважчих ділянках фронту, виправдовуючи своє гасло «Nunquam Retrorsum» («Ніколи назад» — лат.). Це саме ті незламні сталеві хлопці, які билися за Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт, Ізюм, а сьогодні продовжують вести битву за Бахмут, Соледар... Тож допомога від «АТБ» стане для них ще одним кроком до перемоги.

Отримані нашими захисниками потужні дизельні машини мають особливе призначення – вони виконують роль пересувного пункту управління.

«Завдяки такій техніці бригада зможе комфортно та швидко розгорнути у будь-якому місці пункт управління, що забезпечить надійне управління та зв'язок під час виконання оперативних бойових завдань», — розповідає командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» полковник Павло Паліса.

Щодо дронів, то сьогодні вже всі знають, що сучасну війну називають війною дронів. Їх використовують скрізь де тільки можна уявити: для розвідки, коригування вогню, супроводження штурмових груп тощо.

За словами Павла Паліси, БПЛА різних типів зараз є універсальним засобом, який забезпечує оперативність та ефективність ухвалення рішень, зберігає життя нашим бійцям і дозволяє наносити прицільні удари по позиціях супротивника.

«Хочу подякувати «АТБ» від особового складу бригади, від бійців, від командування за вашу підтримку та допомогу. У надзвичайно важкий час це надихає, надає сил та віри у неминучість нашої перемоги. Від командування бригади на знак вдячності хочемо презентувати символічну бригадну табличку та мотиваційний прапор 93 ОМБр «Холодний яр», — сказав Павло Сергійович.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, холодноярівців у материнському регіоні «АТБ» — на Дніпропетровщині — вважають рідними.

«Наша 93-тя окрема механізована бригада загартовувалась у найгарячіших точках, які були і є зараз на фронті. Ця бригада на 70 відсотків складається з хлопців, що є синами нашої Дніпропетровщини. Насамперед хочу подякувати усім славним захисникам нашої держави, котрі вже півтора року ведуть тяжкі бої та міцно тримають стрій. Завдяки їхнім зусиллям ми можемо тут жити більш-менш мирним життям», — каже Сергій Лисак.

Як наголошує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, величезну підтримку, яку надає сьогодні відповідальний бізнес силам оборони і суспільству загалом, не

можна нічим виміряти.

«Фактично вони теж перебувають на фронті – на продовольчому фронті. Допомагаючи Збройним силам, вони також системно підтримують нашу економіку, сплачуючи податки та збори. А це дозволяє нам рухатись вперед і розвиватись навіть у непростий воєнний час», — підкреслив він.

За рік «АТБ» збільшила суму сплати податків майже на мільярд гривень. Попри масштабні руйнування, численні ракетні удари, дефіцит електроенергії тощо компанія продовжує самовіддано працювати, сплачувати всі податки, наповнюючи бюджети. Протягом буремного 2022-го до бюджетів всіх рівнів «АТБ» перерахувала 20,44 млрд грн., що становить майже половину від показників всієї галузі ритейлу.

З самого початку воєнного вторгнення ворога «АТБ» перейшла на особливий режим роботи, ставши форпостом продовольчої безпеки всієї країни. Компанія передала українським захисникам десятки тонн провіанту та понад тисячу автомобілів спеціального призначення. Загальна сума допомоги вже перевищує 450 мільйонів гривень і продовжує стрімко зростати.

«Від щирого серця я дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість жити та працювати у вільній державі, — зазначає Наталія Шаповалова, генеральний директор ТОВ «АТБ-Маркет». — Повертайтесь додому з перемогою! А ми завжди будемо докладати максимум зусиль, аби наша держава була сильною, міцною та вільною. Слава Україні!».