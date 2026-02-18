Знайшов 653 тис доларів у гаражі померлої бабусі: НАЗК перевірило декларацію очільника Держекоінспекції

В.о. голови Держекоінспекції

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час перевірки декларації за 2024 рік повідомив представникам НАЗК, що у гаражі, який він отримав у спадок від бабусі, виявив 653 тис. доларів готівкою. Його бабуся померла 18 грудня 2020 року.

Про це редакція 368.media дізналася з повного звіту перевірки декларації посадовця за 2024 рік.

На момент попередньої перевірки Субботенко обіймав посаду завідувача сектору координації та контролю територіальних і міжрегіональних органів Держекоінспекції. Тоді НАЗК зацікавила сума готівки у декларації — 623 тис. доларів, тоді як сам посадовець у поясненнях називав 653 тис. доларів. Причина розбіжності поки що не встановлена.

За словами Субботенка, гроші він знайшов у гаражі кооперативу «Прогрес» у Харкові, переданому йому у спадок бабусею Берберян О.М. Аналогічну версію він наводив під час перевірки декларації за 2022 рік. Чиновник запевняє, що кошти були отримані законно.

Спадок від бабусі та перевірка НАЗК

Олександр Субботенко стверджує, що бабуся та дідусь мали можливість заробити ці гроші, зокрема через поїздки по СРСР та ділові контакти за кордоном. Він також посилався на сімейну традицію зберігати валюту для особистих витрат.

Проте документи НАЗК свідчать про інше. Бабуся посадовця, народжена 25 січня 1948 року, працювала лише на державних посадах: техсекретарем Харківського РК ЛКСМУ, завідувачкою обліку Харківського політехнічного інституту та інструктором райкому комсомолу. Підприємницькою діяльністю вона офіційно не займалася і юридичних осіб не засновувала.

Іншим аргументом Субботенка була заборона обігу іноземної валюти у СРСР до 1991 року, що робило б валютні накопичення бабусі незаконними.

Спроба легалізації та суд

Посадовець намагався оформити право власності на кошти через суд, проте Комінтернівський районний суд Харкова 11 лютого 2022 року відмовив у задоволенні позову. Суд зазначив, що гроші можуть являти собою «скарб», а доказів, що вони належали бабусі, надано не було.

Також НАЗК виявило також розбіжності у відомостях щодо нерухомості Субботенка, зокрема, квартиру у Харкові (65,2 кв.м, спільна часткова власність) та в Києві, гараж у Харкові (32,1 кв.м, власність з 2021 року — той самий, де нібито знайдено гроші) і машиномісця у Києві.

За результатами перевірки НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей становить 26,7 млн грн, зазначає джерело.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що заступник директора департаменту ФДМУ Андрій Мельник задекларував 5 тонн золотих злитків у Москві та мільярдні цінні папери.

Також на Черкащині викрили податківицю. Інспекторка приховала елітні авто — не внесла недостовірні дані до електронної декларації, а саме щонайменше 5 автівок. А загальна вартість незадекларованого майна перевищує 7 млн грн.