Знижені податки та скасований акциз: Кабмін повністю переформатовує економічну модель України

Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.

В умовах воєнного стану Кабмін повністю переформатовує економічну модель України.

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Про це під час свого звернення сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз. Тому в тісній співпраці з президентом України, з народними депутатами ми повністю переформатовуємо економічну модель України", - наголосив Шмигаль.

Бізнес отримає максимальну свободу:

податки будуть знижені;

всі регуляції прибрані;

доступ до фінансів полегшений;

трудові відносини лібералізовані. Спільно з народними депутатами Кабмін підготували революційний законопроєкт у податковій сфері. Так, за ініціативою Уряду на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку. Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу). Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту. Також проєкт закону містить багато інших позитивних новацій.

Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну — сплачуйте.

Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.

На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.

З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.

Нагадаємо, країни Євросоюзу збираються посилити санкції проти найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть".