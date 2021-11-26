Зниження міжбанківської комісії в Україні: один із банків повідомив про зменшення розміру кешбеку

Зниження міжбанківської комісії в Україні: один із банків повідомив про зменшення розміру кешбеку

Розмір кешбеку від Monobank зменшиться на 25%.

В Україні від 26 листопада компанії Mastercard і Visa знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж) до 1,2% відповідно до рішення АМКУ. Через це один із українських банків уже оголосив про зменшення розміру кешбеку та інших бонусів.

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Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Підприємець відзначив, що розмір кешбеку від Monobank зменшиться на 25% від 1 грудня.

"Плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом банку стане 3% річних у гривні. Розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%. Зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від наших партнерів. Новий розмір миль, що нараховуються: Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку; IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку", – написав Олег Гороховський.

Гороховський додав, що це пов'язано із тим, що Mastercard і Visa знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій

"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитись на поступове зниження банківських комісій. Перше зниження комісій (на 25%) відбулося 26 листопада і ми, на наш величезний жаль, не можемо зберегти поточні відсотки по кешбеку та милям", - написав Олег Гороховський.

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