Знижка 50% на короткострокові поліси "Зелена картка" скасована

У перші дні війни Моторно-транспортне бюро України затвердило обов'язкову знижку 50% на короткострокові поліси для виїзду за кордон на авто — «Зелена картка». Вже в травні діятиме повний тариф, розповідає сервіс онлайн-страхування hotline.finance.

Скільки коштує Зелена картка

3 травня на засіданні МТСБУ було ухвалено рішення про скасування знижки на Зелену картку терміном 15 та 30 днів. Вартість страховок з більш тривалим терміном залишається незмінною. Це дасть можливість страховим компаніям виконувати свої зобов'язання щодо страхового покриття при виникненні ДТП за кордоном. Так, у Європі ліміти зі страховки сягають мільйонів євро.

Отже, від 10 травня ціна на короткостроковий поліс Зелена картка збільшиться вдвічі та повернеться, по суті, до довоєнного часу. Наприклад:

15 днів — 788 грн (зі знижкою — 394 грн)

30 днів — 1255 грн (зі знижкою 627 грн)

Однак покупка української Зеленої картки навіть без знижки буде набагато економічнішою, ніж оформлення її у "імпортних" страховиків. Наприклад, у Польщі вартість страховки близько 400 євро на рік і 40 євро на місяць. В Україні ж річна Зелена картка коштуватиме 6899 грн (~210 євро) та 627 грн (~20 євро) на місяць.

Як заощадити на Зеленій картці

Українці можуть не чекати на підвищення тарифів, а оформити Зелену картку за півціни заздалегідь поки актуальна знижка 50%. Зробити це можна на hotline.finance лише за 5 хвилин у режимі онлайн, вказавши потрібний термін початку дії полісу. Продаж відкритий за 3 місяці до активації полісу. Готова електронна страховка автоматично надсилається клієнту на email і підтягується в мобільний додаток. Кожна Зелена картка реєструється в єдиній базі МТСБУ і їй надається унікальний QR-код, за яким проходить перевірка договору за кордоном або на прикордонному контролі.

Якщо ви вже перебуваєте за кордоном і у вас закінчується термін дії чинної Зеленої картки, ви можете продовжити його онлайн, не повертаючись до України та не переплачуючи у місцевих страхових компаніях.