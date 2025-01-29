Знову рекорд: в Україні за тиждень підскочили ціни на стратегічний продукт

На ринку вже майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

В Україні цього тижня знову почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту. Станом на 29 січня її ціна становить 40 грн за кг. До кінця січня багато виробників розпродали більшу частину запасів капусти.

Про це йдеться на EastFruit із посиланням на щоденний моніторинг аналітиків.

"Відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг), залежно від якості та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - зазначають аналітики проєкту.

Вони додають, що капуста знову очолила рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору в Україні.

ТРиває стрімке зниження запасів капусти в господарствах. Фермери почали стримувати продаж якісних овочів, що призвело до чергового стрибка цін на поточному тижні. Підтверджують цю інформацію й оптові компанії, які наголошують на загальному скороченні пропозицій капусти на ринку.

На сьогоднішній день ціни на такий продукт, як білокачанна капуста, в Україні вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

На сільськогосподарському ринку допускають ймовірність подальшого подорожчання цієї продукції. Темпи зростання цін будуть прискорюватися зі скороченням запасів даної продукції в господарствах населення.

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