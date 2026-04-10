Зниження цін на пальне в Україні: прогноз Свириденко

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Ціни на пальне в Україні «вгамуються» лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході, оскільки вони є «віддзеркаленням ситуації» в регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на годині запитань до уряду заявила прем’єрка Юлія Свириденко.

«Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС — це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході, ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні», — пояснила Свириденко.

Нагадаємо, попри нинішню нестабільність, експерти прогнозують поступове вирівнювання ситуації. Очікується, що вже протягом місяця ринок нафти повернеться до більш передбачуваного діапазону, а разом із ним стабілізуються й ціни на пальне в Україні. Втім, цей процес не буде миттєвим.