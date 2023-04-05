Зобов'язання перед МВФ щодо курсу валют: чи залишиться фіксованим курсу гривні до долара

Питання курсоутворення - компетенція НБУ.
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує, що наразі підстав для того, аби відмовитись фіксованого курсу гривні до долара. До слова, це передбачає Меморандум з МВФ
Про це заявив міністр під час телемарафону.
"Такі положення дійсно є в програмі, але вони передбачають поступовий перехід на гнучкий курс, коли для цього будуть достатні підстави. На сьогоднішній момент достатніх підстав для цього напевно що немає", - сказав він.
За його словами, питання курсоутворення - це компетенція Національного банку України і він не хотів би коментувати ці речі.
Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ йдеться про повернення до плавкого курсу гривні до долара. Україна пообіцяла МВФ відійти від запроваджених з початку війни екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.
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