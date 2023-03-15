"Золота" цибуля: експерт розповів, чому в декілька разів здорожчав овоч

В Україні у декілька разів здорожчала цибуля. Зокрема, на вартість вплинуло те, що традиційно 35% українського овоча на ринку була Херсонщина, але цього року її немає.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Ми мали сезонні коливання цін. Завжди десь на початку квітня з Туркменістану в Україну йшла імпортована цибуля. Цього року вона точно не піде. Насамперед тому, що раніше ці постачання були транзитом через територію країни-окупанта", - пояснив Пендзин.

Наразі цибулю до України експортують з Польщі та Єгипту. Крім того, були заплановані закупівлі з Туреччини, але країна закрила експорт продовольства через стихійні лиха.

"В них там (в Єгипті - Ред.) закінчується збір врожаю. Думаю, це трохи знизить ціну. Але коли ми порівнюємо, то ціна значно зросла – в 2,5 рази", - наголосив експерт.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах у лютому 2023-го виросли ціни. За даними відомства, порівняно із січнем, цибуля з дорожчала на 31,9%: зараз один кілограм коштує 42,3 гривень. Тим часом гречана крупа здешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм.