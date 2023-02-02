Золота цибуля: вартість овоча досягла рекорду за всю історію незалежності

Порівняно з 2022-м ціни зросли майже у чотири рази.

На українських ринках та в магазинах сильно здорожчала цибуля. Вартість овоча встановила черговий рекорд, подолавши позначку у 30 гривень за кілграм.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Ціна за один кілограм цибулі вже зросла до 30-35 гривень. У середньому це на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Аналітики наголошують, що цінник 35 гривень за кілограм - є рекордним за всю історію незалежності України. Поорівняно з минулим роком вартість овоча зросли в середньому в чотири рази.

Втім, підвищення вартості цибулі зберігатиметься й надалі. Зокрема через ажіотаж та постійні перебої з електроенергією. Крім того, запаси цих овочів у багатьох українських господарствах вже практично вичерпані.

"Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції даної продукції на українському ринку. При цьому розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто, оскільки більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки", - наголошують аналітики.

Як повідомлялося, в Україні від початку 2023-го на 20% збільшився акциз на цигарки, відповідно цього року пропорційно збільшаться й ціни на сигарети. За рік тютюнові вироби здорожчали на 6,97-15,65 грн.

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