«Золота ера» добігає кінця? Чому Винниківська тютюнова фабрика Козловського шукає інвестора - ЗМІ

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст Євген Плінський. За його інформацією, деякі потенційні інвестори шукають необхідну суму в європейських фінансових установах.

І це зрозуміло, адже вкладати свої кошти в хоч і прибутковий, але ризиковий об’єкт мало хто з інвесторів наважиться. Саме тому шукають під це кредитний ресурс, — пише журналіст

Чому незмінні бенефіціари фабрики готові відмовитися від неї

Плінський нагадує, що 53% нелегального ринку сигарет займають вироби для duty free (мережа магазинів безмитної торгівлі у зонах міжнародних аеропортів, морських портів або на прикордонних пунктах пропуску). Половина з них — за брендом Compliment, які, виробляють Винники.

За скромними підрахунками, річний дохід фабрики складає сьогодні близько 100 мільйонів доларів. Навряд чи є логіка позбуватися такого активу, який, окрім стабільно зростаючих прибутків, має посилений імунітет від правоохоронців, — наголошує журналіст

Він додав, що окрім цього, від початку повномасштабної війни у 2022 році саме Винниківська тютюнова фабрика нібито отримала від правоохоронних структур негласну монополію на контрабанду сигарет в Європу. За даними журналіста, ті, хто хоче займатися промисловою контрабандою сигарет, отримати на це негласну згоду від силовиків можливо лише за умови вивезення сигарет, вироблених у Винниках.

Зверніть увагу на всі затримання сигарет європейськими митниками. Це буде, якщо не Compliment, то Lifa або Marvel. Згадайте навіть епізоди з контрабандою під прикриттям дипломатичних вантажів, які організували прикордонники Дейнеко. Там теж були виключно Lifa та Compliment. При цьому з українського боку затримуються вироби всіх інших виробників або контрафакт, і майже ніколи — продукція Винників. Магія, — пише Плінський

Враховуючи вищесказане незрозуміло, чому бенефіціари фабрики заговорили про можливий продаж активу. Відповідь на це питання ще треба буде з’ясувати, додає журналіст та висуває два припущення.

Можливо, у бенефіціарів виникло відчуття, що час "золотої ери" Винників добігає кінця? Що реформа БЕБ, перезавантаження митниці та останні активності НАБУ вказують на те, що пора згортатися, і краще це робити саме таким чином, — розмірковує Плінський.

А можливо, додає він, контрабандне просування брендів фабрики в Європі йде настільки добре, що фабрику вирішили просто релокувати через продаж. Наприклад, у Польщу чи Угорщину.

Ці питання поки без відповіді, але те, що на нелегальному тютюновому ринку відбуваються якісь рухи, — факт, — резюмував Плінський

Хто володіє Винниківською тютюновою фабрикою

Варто зазначити, що зараз офіційний власник "Національного виробника" (Винниківська тютюнова фабрика) – мешканець м. Винники Львівської області Руслан Бицький, а директор – Ростислав Павлів. Хоча ще до кінця 2022-го року офіційним керівником компанії був Григорій Козловський.

Офіційно він вийшов зі складу засновників, але його донька Софія Максимець-Козловська володіє виробничими приміщеннями фабрики. За інформацією "Телеграфу", Григорій Козловський все ще має вплив на ТОВ "Національний виробник" та фактично є реальним власником компанії.