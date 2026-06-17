До 1000 грн за кілограм малини / © pixabay.com

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В Україні спостерігається дефіцит малини нового врожаю, через що ціни на ягоду залишаються дуже високими. У деяких торговельних мережах Києва її продають майже по 1 000 грн за кг. Експерти ринку пояснили такий стрибок цін.

Про це йдеться на «Ринок Столичний».

Найближчим часом на прилавках з’явиться теплична ягода від українських фермерів, а основні обсяги очікуються наприкінці червня або на початку липня.

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Ціни на малину в Києві

На оптовому ринку Києва тепличну малину наразі продають у середньому по 450 грн за кг. Залежно від якості та обсягів партії ціна коливається від 400 до 500 грн. При цьому за останній тиждень ягода вже помітно здешевшала. Ще на початку червня її вартість сягала близько 700 грн за кг.

Станом на 17 червня серед сезонних ягід найбільше на ринку представлені полуниця та черешня. Також покупцям доступні вишня, чорниця, порічка, жимолость та лохина.

Ціни на ягоди в Україні

В червні ціни на ягоди становлять:

полуниця — 80–140 грн/кг;

черешня — 135–220 грн/кг;

вишня — 50–160 грн/кг;

українська лохина — 600–750 грн/кг;

імпортна лохина — 550–600 грн/кг;

порічка — близько 400 грн/кг;

жимолость — 300–350 грн/кг;

чорниця — близько 320 грн/кг.

Як пояснюють експерти, однією з причин високих цін на малину та інші ягоди стали весняні заморозки. За оцінками галузевих асоціацій, через несприятливу погоду українські виробники втратили тисячі тонн урожаю. Найбільше постраждали насадження полуниці та малини, тоді як лохина виявилася більш стійкою до погодних умов.

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Фахівці очікують, що зі збільшенням пропозиції на ринку в найближчі тижні ціни на малину поступово знижуватимуться.

Тим часом в Україні кардинально перепишуть цінники на хліб, молоко і курятину, зокрема. У Раді шокували прогнозом.

Також експерти попередили, що восени на українському ринку продовольства очікується потужна інфляційна хвиля.

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