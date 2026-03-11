"Золоті" яйця не лише на Великодень: чому ціни в Україні можуть не знизитися

Експерти прогнозують, що ціни на яйця не знижуватимуться

Реклама

Цьогоріч традиційне весняне здешевлення курячих яєць в Україні опинилося під великим питанням через зростання цін на корми та витрат на логістику.

Про це розповів аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка у коментарі «РБК-Україна».

Чому яйця не дешевшають

За словами експерта, зазвичай у другій половині весни пропозиція на ринку стрімко зростає завдяки домашнім господарствам, що врівноважує попит і знижує ціни. Однак зараз на вартість продукту тиснуть кілька серйозних факторів.

Реклама

Головною причиною є великі витрати на корми, які формують основну частину собівартості виробництва. Крім того, через напружену ситуацію на Близькому Сході різко подорожчало пальне, що автоматично збільшило витрати на логістику та постачання тих самих кормів. Якщо після свят вартість пального не піде вниз, суттєвого падіння цін на яйця очікувати марно, попри всі сезонні фактори.

Скільки коштують яйця у супермаркетах

Станом на 11 березня 2026 року ціни у великих торговельних мережах України дещо відрізняються. Під час моніторингу вартості десятка курячих яєць марки «Квочка» категорії С1 були зафіксовані такі цифри.

Найдешевше їх можна придбати в магазинах АТБ та «Фора» — за 82,90 гривні. У мережі NOVUS цей же товар пропонують за 82,99 гривні, в Auchan яйця обійдуться вже у 84,90 гривні. Найвищу ціну зафіксовано в супермаркетах «Сільпо» — 87,14 гривні.

Ціни на продукти в Україні зростають — останні новини

Зміна клімату дедалі сильніше впливає на світовий ринок фруктів та овочів. Як попереджають аналітики, екстремальна спека та тривалі посухи вже болісно позначаються на врожайності томатів, картоплі, ягід і цитрусових.

Реклама

«Зміна клімату — це одночасно ризик і можливість для України. Ми вже спостерігаємо зміщення агрокліматичних зон, що відкриває потенціал для розширення вирощування ягід, овочів і садових культур», — розповіла директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

Крім того, на вартість споживчого кошика безпосередньо впливає ситуація на Близькому Сході. Військові дії стимулюють швидке зростання світових цін на нафту та створюють логістичні перешкоди для постачальників. За словами Максима Гопки, через це найшвидше зростуть у ціні імпортні тепличні овочі, зокрема огірки та помідори з Туреччини.