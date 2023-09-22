“Золоті” картриджі для “Енергоатома”: нардеп опублікував скандальний документ про закупівлю

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував додаток до договору про закупівлю державною компанією НАЕК "Енергоатом" великої кількості картриджів для принтерів за значно завищеними цінами. Переплата становитиме понад 1,5 мільйона гривень.

“Навіщо в "Енергоатомі" вже навіть на тендерах на 3 млн грн по картриджах на принтери таку маржу закладати?" – обурено написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Судячи з опублікованого документа, “Енергоатом” планує закупити, зокрема, 60 картриджів моделі HP CF226A за ціною 8,73 тисячі гривень без ПДВ за штуку (тобто 10,47 тис. грн з ПДВ). Загалом державна компанія витратить на їх придбання 628,5 тисячі гривень.

Додаток до договору "Енергоатома" на закупівлю картриджів для принтерів / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Вартість такого картриджа в Інтернет-магазині (з податками) становить 5,5 тисячі гривень. Таким чином лише на одній позиції “Енергоатом” готовий переплатити майже 300 тисяч гривень.

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Загалом компанія планує закупити дев’ять різноманітних позицій картриджів до принтерів у кількості 248 штук. Якщо порівняти ціни на решту товарів з їхньою вартістю в Інтернет-магазинах, то виявиться, що загальна переплата державної компанії становить понад 1,5 млн грн.

“У мене лише одне пояснення – просто не хочуть заради цих кількох мільйонів руку збивати”, – прокоментував завищені ціни в договорі народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше державна компанія “Енергоатом” придбала 10 автобусів для перевезення співробітників на суму 281,3 мільйона гривень. Вартість одного автобуса – на рівні нового суперкара Ferrari.

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