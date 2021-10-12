"Золоті" олія, цукор, пальне та лікування: які продукти, товари та послуги в Україні здорожчали найбільше

"Золоті" олія, цукор, пальне та лікування: які продукти, товари та послуги в Україні здорожчали найбільше

В Україні подешевшали лише овочі та яйця.

В Україні за січень-серпень 2021 року суттєво здорожчали деякі продукти харчування. Також зросли тарифи на воду, електроенергію, газ.

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Про це повідомили в Державній службі статистики України.

Так, в Україні індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2021 становив 106,2%. Тоді, як за аналогічний період 2020 року – 101,2%.

У січні-серпні продукти харчування та безалкогольні напої в Україні подорожчали на 7,8%. Найсуттєвіше зросла у ціні соняшникова олія - на 45,0% та цукор - на 34,1%. На 12,1–5,1% стали дорожчими фрукти, хліб, продукти переробки зернових, рис, м'ясо та м'ясопродукти, масло, риба та продукти з риби, макаронні вироби, сметана.

Подешевшали в Україні овочі - на 15,9% та яйця - на 6,7%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,3%. Зокрема здорожчали:

електроенергія на 36,6%;

каналізація на 18,6%;

водопостачання на 11,8%;

природний газ на 11,1%.

На 3,6 % зросли також і ціни в сфері охорони здоров’я. Так, у січні-серпні 2021 року відбулось подорожчання послуг лікарень на 8,0% та амбулаторних послуг на 7,0%.

Ціни на транспорт зросли на 8,9%. У Держстаті пояснили, що це сталось через подорожчання палива та мастил на 23,4%. Проїзд для пасажирів в залізничному транспорті зріс на 19%, автобусах - на 13,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–серпні 2021р. становив 133,7%. Тоді, як у відповідному періоді 2020 року – 104,6%. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 66,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 40,9%, переробній промисловості – на 23,7%.

Індекс цін у будівництві в січні-липні 2021р. становив 114,4%. У 2020 році ця цифра становила 104,2%. У будівництві приміщень зафіксовано зростання цін на 12,7%, інженерних споруд – на 16,5%.

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