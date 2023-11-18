"Золоті" папки для військових: у ЗСУ необґрунтовано змінили вимоги до обкладинок, що дозволило підвищити ціну – аудит Міноборони

Міністерство оборони провело аудит щодо тендеру на закупівлю папок для особових справ військових. У ЗСУ необґрунтовано змінили параметри обкладинок, що дозволило підвищити вартість, хоча на ринку є дешевші пропозиції.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Перевірка встановила, що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, завдяки яким у заявці Командування Сил логістики встановили ціну — 351 грн за штуку.

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Після оголошення старту торгів за першим лотом надійшла лише одна цінова пропозиція, яка дорівнювала очікуваній вартості. Її надіслала Київська поліграфічна фабрика "Зоря".

Після цього Міноборони з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції: схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 грн. Тоді аудитори закупили у ФОПа зразок такого товару за ціною 120 грн (це акційна ціна від основної 140 грн). Як зазначається, тоді було невідомо, чи зможе цей продавець надати необхідну кількість обкладинок.

Перевірка встановила, що зміни від Кадрового центру ЗСУ щодо технічних параметрів обкладинок були надані без обґрунтування.

Посадовці Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони не підписали договір щодо цього тендеру. Тож Служба внутрішнього аудиту відомства запропонувала Кадровому центру зменшити вартість товару та збільшити кількість учасників аукціону.

Всебічна перевірка триває. Остаточні результати будуть опубліковані після її завершення.

"Під час встановлення фактів вже вчинених порушень ми передаємо цю інформацію прокуратурі. Це проста логіка, якої ми дотримуємось, щоб вичистити систему від корупції", — розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Окрім того, Служба продовжує моніторинг та дослідження ризикованих операцій. Наразі матеріали внутрішніх аудитів долучено до 25 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який є фігурантом кримінальної справи щодо закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових, все ще перебуває під вартою.

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