"Золоті" цінники: як відключення світла змінять вартість продуктів у лютому

У лютому очікується підвищення цін на продукти / © Pixabay

Реклама

Українцям варто готуватися до чергового переписування цінників на продукти в магазинах, але панікувати наразі не варто.

Як енергетична криза вплине на вартість базового кошика споживача, пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю «Главреду».

Чому ціни ростуть, але не «летять у космос»

За словами економіста, продукти дорожчають постійно, і світло — лише один із факторів інфляції. Зберігання овочів та робота морозильників на генераторах коштують дорого. Бізнес намагається перекласти ці витрати на покупця. Але є «стеля».

Реклама

«Виробник не продасть дорожче, ніж покупець здатен заплатити», — наголошує Пендзин. Платоспроможність населення падає, тому бізнес змушений балансувати між прибутком та реальністю.

Що буде з цінами: прогноз по категоріях

Хліб: Різких стрибків не буде. Прогноз про подорожчання на 20% — це «страшилки» пекарів. Реальне зростання складе стабільні 1–1,5% на місяць .

М’ясо та яйця: Парадокс, але ціни майже не зміняться. Якщо курятина чи свинина стануть занадто дорогими, люди просто перестануть їх купувати.

Молочка: Тут ситуація складна. Українська молочка програє конкуренцію дешевшому імпорту (наприклад, з Польщі). Тому ціни ростимуть помірно, щоб остаточно не втратити покупця. Вершкове масло, яке подешевшало у січні через світові тренди, у лютому знову піде вгору.

Овочі: «Борщовий набір» дорожчає через витрати на зберігання, але картопля все одно на 20% дешевша , ніж торік, завдяки гарному врожаю 2025-го. Імпортна картопля з’явиться в магазинах не раніше квітня.

Олія: Ціна може дійти до 100 грн за літр, але навряд чи вище — внутрішній попит не витягне ціну у 120 грн.

Чи буде дефіцит продуктів

Експерт категорично відкидає потребу бігти в магазини і робити стратегічні запаси консервів чи круп через поради чиновників.

«Україна ніколи не мала дефіцитів продуктів харчування. Я не бачу підстав для серйозних розмов про це», — підсумував Пендзин.

Загальна інфляція за січень очікується на рівні 2–2,5%. Ситуація складна, але контрольована. Головним обмежувачем цін залишається бідність населення, а не реальна собівартість чи бажання бізнесу.

Реклама

Нагадаємо, ціни на столові буряки в Україні повзуть вгору. Причина здорожчання — скорочення запасів хорошої якості та активізація попиту з боку торговельних компаній.