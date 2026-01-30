ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

"Золоті" цінники: як відключення світла змінять вартість продуктів у лютому

Відключення світла змушують бізнес переходити на генератори, що автоматично здорожчує виробництво та зберігання їжі. Проте один фактор стримує ціни й не дозволяє продуктам дорожчати надто різко.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
продукти в магазині

У лютому очікується підвищення цін на продукти / © Pixabay

Українцям варто готуватися до чергового переписування цінників на продукти в магазинах, але панікувати наразі не варто.

Як енергетична криза вплине на вартість базового кошика споживача, пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю «Главреду».

Чому ціни ростуть, але не «летять у космос»

За словами економіста, продукти дорожчають постійно, і світло — лише один із факторів інфляції. Зберігання овочів та робота морозильників на генераторах коштують дорого. Бізнес намагається перекласти ці витрати на покупця. Але є «стеля».

«Виробник не продасть дорожче, ніж покупець здатен заплатити», — наголошує Пендзин. Платоспроможність населення падає, тому бізнес змушений балансувати між прибутком та реальністю.

Що буде з цінами: прогноз по категоріях

  • Хліб: Різких стрибків не буде. Прогноз про подорожчання на 20% — це «страшилки» пекарів. Реальне зростання складе стабільні 1–1,5% на місяць.

  • М’ясо та яйця: Парадокс, але ціни майже не зміняться. Якщо курятина чи свинина стануть занадто дорогими, люди просто перестануть їх купувати.

  • Молочка: Тут ситуація складна. Українська молочка програє конкуренцію дешевшому імпорту (наприклад, з Польщі). Тому ціни ростимуть помірно, щоб остаточно не втратити покупця. Вершкове масло, яке подешевшало у січні через світові тренди, у лютому знову піде вгору.

  • Овочі: «Борщовий набір» дорожчає через витрати на зберігання, але картопля все одно на 20% дешевша, ніж торік, завдяки гарному врожаю 2025-го. Імпортна картопля з’явиться в магазинах не раніше квітня.

  • Олія: Ціна може дійти до 100 грн за літр, але навряд чи вище — внутрішній попит не витягне ціну у 120 грн.

Чи буде дефіцит продуктів

Експерт категорично відкидає потребу бігти в магазини і робити стратегічні запаси консервів чи круп через поради чиновників.

«Україна ніколи не мала дефіцитів продуктів харчування. Я не бачу підстав для серйозних розмов про це», — підсумував Пендзин.

Загальна інфляція за січень очікується на рівні 2–2,5%. Ситуація складна, але контрольована. Головним обмежувачем цін залишається бідність населення, а не реальна собівартість чи бажання бізнесу.

Нагадаємо, ціни на столові буряки в Україні повзуть вгору. Причина здорожчання — скорочення запасів хорошої якості та активізація попиту з боку торговельних компаній.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie