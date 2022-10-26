"Золоті" яйця: коли очікувати зниження ціни на продукт

Зокрема, на цінову політику буде впливати купівельна спроможність українців.

В Україні суттєво зросла вартість яєць і досягла максимального для країни рівня. Втім, значне здешевлення очікується лише навесні наступного року.;

Про це РБК розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", - сказала вона.

За словами Світлани Литвин, значне здешевлення продукту очікується в період відновлення сезону несучості курей у домогосподарствах із приходом тепла навесні.

На цінову політику на яйця будуть впливати два фактори, наголошує спеціалістка. По-перше, зростанню цін заважатиме низька купівельна спроможність українців. По-друге, буде відновлено технологічний ланцюжок вирощування птиці, адже на початку війни воно трохи скоротилося, а тому поголів'я курей-несучок зменшилось.

"Таким чином, з одного боку зменшуватиметься попит, а з іншого - збільшуватиметься пропозиція. Це і призведе мінімум до стабілізації ціни, а також потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", - наголосила Литвин.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що в Україні найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%. Ціни овочів взимку також визначатимуть погодні умови.

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