Реклама

Про це заявив бізнесмен, засновник енергетичного холдингу Ігор Тинний.

За його словами, нинішня модель із жорсткими обмеженнями цін прямо впливає на економіку генерації та робить частину виробництва збитковим.

«Якщо газ буде 1000$ за 1000 кубів, то собівартість виробництва з нього електроенергії ніяк не влізе у ваші бажання бути гарними для населення і тримати низькі ціни», — зазначив він.

Реклама

Тинний наголошує, що в таких умовах газова генерація просто не працюватиме, а нові проєкти не запускатимуться. Водночас обмеження цін, за його словами, вже мають системний ефект для ринку.

«Історія з жорсткими прайс-кепами — це типовий соціалізм. Сьогодні їх знову знижують — сміливо чекайте дефіциту і обмежень», — підкреслив він.

На його думку, саме цінові обмеження є одним із ключових факторів, що стримують розвиток розподіленої генерації та відновлюваної енергетики, а також підривають довіру інвесторів до українського енергоринку.

Тинний також вказує, що без формування ринкової ціни енергосистема не отримує необхідних сигналів для розвитку, а дефіцит електроенергії у пікові періоди лише посилюється.

Реклама

Раніше колишній член правління НЕК «Укренерго» Андрій Немировський заявив, що жорсткі прайс-кепи на ринку електроенергії можуть самі по собі формувати дефіцит ресурсу, навіть без зовнішніх факторів.