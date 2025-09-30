Жорсткі санкції проти РФ: Євросоюз запроваджує обмеження у ключових секторах

ЄС / © Getty Images

Європейський Союз представив новий пакет санкцій, який передбачає суворі обмеження у сфері енергетики, фінансів та торгівлі. Одним із центральних заходів є заборона на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає пресслужба.

За її словами, нові обмеження мають на меті посилити економічний тиск на Росію. Очікується, що завдяки цим санкціям темпи зростання російського ВВП скоротяться з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році.

18 вересня речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен повідомила, що ЄС розглядає можливість заміни російського СПГ на американський, що є частиною загальної стратегії відмови від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейська комісія схвалила новий, вже 19-й, пакет санкцій проти Росії. Однак, лише після голосування держав-членів ЄС рішення буде вважатися остаточним.