Зробимо все, щоб світовий бізнес працював в Україні: Зеленський - про свій виступ на Нью-Йоркській фондовій біржі

Зеленський наголосив, що сьогодні на цій біржі був український день, в рамках якого влада закликала підприємців до співпраці.

Про це президент сказав 6 вересня під час свого звернення до українців.

"Протистояння російському терору й захист нашої держави відбуваються на різних рівнях. Оборона йде поряд із дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою та обовʼязково – економікою. Збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій і бізнес-проектів, розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі – все це абсолютно необхідно. І необхідно зараз, коли війна триває", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що на біржі презентували глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу.

"Одна з найвідоміших бірж – Нью-Йоркська фондова біржа – це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день. І цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні. Очевидно, що ключовий виклик при цьому – безпековий. Постійно вдосконалюємо наші можливості реагувати на цей виклик – захищати нашу державу й наших людей", - сказав президент.

Нагадаємо, у майбутньому Росію очікує економічна катастрофа через вплив санкцій. Поки російська влада розповідає, що в державі-агресорці відбувається успішне "імпортозаміщення", насправді все не так.

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