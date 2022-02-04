Зросла кількість боргів українців: за що не платять найбільше

Зросла кількість боргів українців: за що не платять найбільше

На боржника можуть накласти багато обмежень.

За рік майже на півтора мільйона зросла кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Найбільше заборгували фізичні особи банкам, свідчать дані "Опендабот". Також українці винні за комунальні послуги та за адміністративні правопорушення.

До слова, потрапивши до реєстру, на боржника держава може накласти низку обмежень. Зокрема, можуть заборонити виїжджати з країни, заблокувати гроші на банківських рахунках, а також продавати та купувати авто та нерухомість.

Як повідомлялося, тепер заборона виїзду за кордон торкається тих громадян України, які мають певні борги. Вона з’явилася після внесення певних змін до Податкового Кодексу України. За яких обставин українці не можуть виїжджати за кордон — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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