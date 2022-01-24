Зросла кількість українців, які хочуть на заробітки до Польщі: який стимул

У сусідній країні більші зарплати.
В Україні на 40% побільшало охочих виїхати на заробітки до Польщі.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
За даними аналітиків компаній із міжнародного працевлаштування, головним стимулом до виїзду на роботу до Польщі стало збільшення терміну дозволу на роботу до двох років.
Крім того, там більш високі зарплати. Зокрема, в середньому роботодавці пропонують до 80 тисяч гривень місяць. Третина працедавців пропонують понад 100 тисяч зарплату. Трохи більше як 20% готові платити від 120 тисяч гривень на місяць.
За даними організацій з міжнародного працевлаштування, понад півтора мільйона українців працює в Польщі.
Як повідомлялося, протягом 2021 року кількість вакансій у Польщі зросла на 68,5%: лише у третьому кварталі з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць. У понад два рази зросла загальна кількість вакансій, а також новостворених вакансій (8,3 тис.) у промисловості Найбільша кількість робочих місць у переробній галузі: майже чверть (34,3 тис.). Працівники потрібні в будівництві (22,5 тис), торгівлі та ремонті автотранспортних засобів (19,3 тис.).
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