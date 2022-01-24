Зросла кількість українців, які хочуть на заробітки до Польщі: який стимул

Зросла кількість українців, які хочуть на заробітки до Польщі: який стимул

У сусідній країні більші зарплати.

В Україні на 40% побільшало охочих виїхати на заробітки до Польщі.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними аналітиків компаній із міжнародного працевлаштування, головним стимулом до виїзду на роботу до Польщі стало збільшення терміну дозволу на роботу до двох років.

Також читайте Заробітчани активно переказують гроші до України: скільки надійшло

Крім того, там більш високі зарплати. Зокрема, в середньому роботодавці пропонують до 80 тисяч гривень місяць. Третина працедавців пропонують понад 100 тисяч зарплату. Трохи більше як 20% готові платити від 120 тисяч гривень на місяць.

За даними організацій з міжнародного працевлаштування, понад півтора мільйона українців працює в Польщі.

Як повідомлялося, протягом 2021 року кількість вакансій у Польщі зросла на 68,5%: лише у третьому кварталі з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць. У понад два рази зросла загальна кількість вакансій, а також новостворених вакансій (8,3 тис.) у промисловості Найбільша кількість робочих місць у переробній галузі: майже чверть (34,3 тис.). Працівники потрібні в будівництві (22,5 тис), торгівлі та ремонті автотранспортних засобів (19,3 тис.).

Читайте також: