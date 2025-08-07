ТСН у соціальних мережах

Зростання курсу євро вплине на ціни в Україні: в НБУ назвали терміни

Стрибок курсу євро відіб’ється на вартості товарів та послуг в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Курс євро

Курс євро / © ТСН

Зростання курсу євро щодо гривні, яке спостерігалося протягом останніх місяців, поступово відіб’ється на вартості товарів та послуг в Україні. Цей ефект стане помітним протягом наступних двох-трьох кварталів і може мати вплив на загальний рівень інфляції.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у інтерв’ю «РБК-Україна».

Як зазначив Пишний, чинник курсу євро почав відігравати суттєвішу роль 2025 року з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

«Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі«, — пояснив очільник НБУ.

Паралельно він підкреслив стабільність гривні щодо долара.

«Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю», — зазначив Пишний.

Зауважимо, згідно з курсом валют від НБУ на 7 серпня, євро коштує 48,28 грн. У порівнянні з попереднім банківським днем, європейська валюта додала в ціні 19 копійок.

Нагадаємо, аналітики очікують найближчим часом здешевлення євро через зниження курсу долар/євро, і це може знизити готівковий курс євро до приблизно 47 грн. Так, експерт Олег Пендзин прогнозує падіння євро і радить тимчасово заробляти на гривні (депозити, ОВДП), але не довше ніж на місяць.

