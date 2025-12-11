ТСН у соціальних мережах

Зростання тарифів на газ: до чого готуватися українцям

Підвищення тарифів на транспортування газу в Україні значно не влине на зростання цін.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Тариф на доставлення газу піднімуть

Зростання тарифів на газ не вплине на ціни товарів в Україні.

Про це аналітик ринку природного газу Михайло Свищо повідомив в ефірі «Ранок.LIVE».

«Це може бути декілька відсотків, і ми не помітимо прямої залежності зростання цін», — впевнений він.

Експерт пояснив, що бізнес купує газ за ринковими цінами, які останнім часом знижуються, але це все одно не призводить до здешевлення продукції. Тому й невелике підвищення тарифу ситуацію не змінить.

«Ринкова ціна газу становить понад 20 грн, але після завершення воєнного стану тариф для населення зростатиме поступово, адже різкий стрибок від майже 8 грн є неможливим», — додав він.

Нагадаємо, українців попереджають про суттєві зміни в платіжках за газ уже від 2026 року. Попри чинний мораторій на підвищення ціни самого газу для населення, зростання торкнеться тарифів на його розподіл — плати за доправлення від мереж до домівок споживачів.

