Зростання цін на пальне: експерт зробив прогноз на найближчі два роки

Ціни на пальне зростатимуть / © ТСН.ua

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Через планове підвищення ставок акцизного збору вартість пального в Україні зростатиме щонайменше двічі упродовж двох наступних років.

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телеканалу «Київ24».

Таке зростання, за його словами, відбудеться на початку 2026 та 2027 років

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«Це точно відомо. Це незмінна константа. Не думаю, що щось поміняється суттєво», — зазначив експерт.

При цьому Юрій Корольчук наголосив, що ціни на пальне можуть зростати також через інші чинники, зокрема через ситуацію із світовими цінами на нафту.

Він нагадав, що під час короткотривалого військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном вартість бензину на українських АЗС зросла в середньому на 3–5 гривень за літр. Однак після стабілізації ситуації та зниження світових цін на нафту, ціни в Україні назад «не відкотилися».

«Це проблема, тому що Антимонопольний комітет ніяким чином не відреагував. Тобто перевірок не було проведено… Я би зрозумів, якби [вартість] нафти залишалася би високою, але ж нічого особливо не змінилося, а споживачі повинні далі платити вищу ціну за нафтопродукти», — зазначив експерт.

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Наприкінці липня президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар зауважив, що зростання світових цін на нафту не спостерігається, хоча Росія намагається спровокувати нову хвилю здорожчання.

Нагадаємо, паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін вважає, що у разі запровадження анонсованих президентом США Дональдом Трампом жорстких обмежень проти російської нафти на початку вересня її вартість на світовому ринку різко зросте. Це позначиться і на вартості пального на українських АЗС.