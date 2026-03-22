Ціни на продукти зростуть

У найближчі 2-3 тижні відбудеться підвищення цін на усі продукти та послуги в Україні через зростання вартості пального.

Такий прогноз зробив український економіст, доктор соціальної економіки Зіновій Свереда в ефірі телеканалу «Київ 24».

Він нагадав, що постачання пального до України відбувається з Європи, яка сама зараз його потребує.

«Буде так звана інфляційна криза, тому що все це тягне за собою зростання цін», — попередив експерт.

Зіновій Свереда додав, що в Україні ця криза співпадає з початком посівних робіт, коли аграрії потребують надзвичайно багато палива.

Зрив весняно-польових робіт, за його словами, може завдати великої шкоди, оскільки аграрна галузь зараз є однією з найбільш стабільних і приносить прибуток для держави.

Свереда висловив сподівання, що США та Китай проведуть перемовини, які допоможуть знизити ціни на пальне, які зросли через блокування Іраном Ормузької протоки.

«Це політична ціна, спричинена воєнним конфліктом, і саме від його результату залежить і зниження цін», — додав він.

Нагадаємо, ринок пального в Україні готується до чергового цінового удару. Світова паніка довкола нафтових об’єктів на Близькому Сході вже дісталася українських заправок і змушує АЗС стрімко переписувати цінники.

Тим часом уже почали дорожчати продукти. Абсолютним лідером зростання цін стала гречка — вартість популярної крупи у деяких столичних супермаркетах вже сягає 90 гривень за кілограм.

На українському ринку також спостерігається суттєвий дефіцит тепличних томатів. Обмежена пропозиція змусила продавців вкотре переглянути цінники у бік підвищення.