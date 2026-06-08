Зростання зарплат військових: яку суму пропонує Міноборони

Зарплати військових / © ТСН.ua

Реклама

Міністерство оборони України пропонує переглянути грошове забезпечення для військовослужбовців, збільшивши мінімальні виплати до понад 30 тис. грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Міноборони на комітеті бюджету: ми маємо дефіцит певного фінансового ресурсу для грошового забезпечення. Тому в кінці року будуть знову звертатися. Але підвищення зарплат зараз буде вирішуватися за наявних ресурсів власного бюджету. Сьогодні буде завершена дискусія і представлена уряду», — вказано в заяві політика в Мережі.

Реклама

Йдеться про ініціативу щодо підвищення мінімальних виплат для військовослужбовців, які наразі становлять приблизно 20 тис. грн. Їх пропонують збільшити щонайменше до понад 30 тис. грн.

Заплановані зміни мають реалізувати таким чином, щоб зберегти чинну систему тарифних розрядів і не допустити дисбалансу в структурі оплати праці. Очікується, що відповідне рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.

Підвищення зарплати військовим — чого очікувати

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що в Україні розробляють нову систему виплат для військових: базову зарплату рядових планують підвищити до 30 тис. грн, а також впровадити бонуси за контракти (27 тис. одноразово та 10 тис. щомісяця). Передбачено значні доплати за успіхи на фронті: 40 тис. грн на день за захоплення позицій, 20 тис. за їхнє відновлення, 8,7 тис. за роботу на лінії зіткнення, 25 тис. за знищення ворога та 250 тис. за взяття полонених.

За словами нардепа Миколи Княжицького, влада планує фінансувати видатки на підвищення зарплат військовим на передовій та в тилу, зокрема, коштом нового пакету міжнародної допомоги обсягом 90 млрд євро.

Реклама

Водночас деякі народні депутати, зокрема Железняк, зазначають, що у поточному бюджеті спостерігається дефіцит коштів на виплати навіть на рівні минулого року, тому реалізація підвищення залежатиме від наявних ресурсів та рішень уряду.

Новини партнерів