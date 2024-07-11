Зростання цін у червні стало найбільшим за рік: Держстат пояснив причину

Інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року прискорилася до 2,2%. Це найбільше зростання цін за місяць - принаймні за останній рік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У Держстаті повідомили, що інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року прискорилася до 2,2% порівняно із 0,6% у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні. Від початку року ціни зросли на 4,3%.

Базова інфляція у червні, порівняно з травнем, прискорилася до 0,5%, від початку року вона становила 3,3%.

За підрахунками Держстату, ціни зросли:

на продукти харчування та безалкогольні напої у червні зросли на 0,5%

найбільше (на 15,5%) здорожчали яйця

на 3,2–0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, масло, овочі

ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 1,1%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,5%

ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через здорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%

Водночас на 2,6–0,1% знизилися ціни на сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, фрукти.

Нагадаємо, НБУ прогнозує зростання інфляції: на індекс споживчих цін вплинуть три фактори.

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