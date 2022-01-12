Зростання ВВП 2021 року було найнижчим у Східній Європі: Україна так і не повернулась до докризового 2020

Зростання ВВП 2021 року було найнижчим у Східній Європі: Україна так і не повернулась до докризового 2020

За оцінками Данилишина, динаміка економічного відновлення в Україні суттєво загальмувалася.

Україна у 2021 році так і не повернулась до докризового 2020 року. Так, зростання ВВП України минуло року становитиме, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік).

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Зростання ВВП України у 2021 році становитиме, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік). Це також нижче відповідних показників у сусідніх країнах регіону Східної Європи. Лише 10,1% ВВП припадає на інвестиції", - написав він.

Данилишин також зазначив, що відновлення промислового виробництва також відбувається в масштабах, менших за падіння 2020 року: за 11 місяців 2021 року приріст становив лише 1,3% проти падіння на 4,5% у 2020 році. Водночас менше 2% капітальних інвестицій промислових підприємств здійснювалося за рахунок кредитів українських банків.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік було закладено зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

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