Зростання ВВП 2021 року було найнижчим у Східній Європі: Україна так і не повернулась до докризового 2020

За оцінками Данилишина, динаміка економічного відновлення в Україні суттєво загальмувалася.
Україна у 2021 році так і не повернулась до докризового 2020 року. Так, зростання ВВП України минуло року становитиме, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
"Зростання ВВП України у 2021 році становитиме, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік). Це також нижче відповідних показників у сусідніх країнах регіону Східної Європи. Лише 10,1% ВВП припадає на інвестиції", - написав він.
Данилишин також зазначив, що відновлення промислового виробництва також відбувається в масштабах, менших за падіння 2020 року: за 11 місяців 2021 року приріст становив лише 1,3% проти падіння на 4,5% у 2020 році. Водночас менше 2% капітальних інвестицій промислових підприємств здійснювалося за рахунок кредитів українських банків.
Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік було закладено зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.
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