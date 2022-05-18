ЗСУ передали понад 146 млн гривень, які були арештовані у справі двох адвокатів

ЗСУ передали понад 146 млн гривень, які були арештовані у справі двох адвокатів

Двох адвокатів у квітні минулого року викрили на проханні надати та отриманні хабара.

Збройним силам України передано понад $3,7 млн, майже €846 тис., £20 тис. та 242 тис. гривень.

Про це повідомляє САП.

Передані кошти були вилучені та арештовані в рамках розслідування кримінального провадження стосовно двох адвокатів, яких у квітні минулого року викрили на проханні надати та отриманні $100 тис. неправомірної вигоди.



"Адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли «вирішити» питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, зовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, грошові кошти у сумі понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", - йдеться у повідомленні.

14 березня 2022 року обвинувальний акт у справі було скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень.

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