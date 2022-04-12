ЗСУ перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки: як це можна продати

Якщо продати весь цей брухт, то можна заробити 45 млн доларів.
Українські захисники за сім тижнів війни перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки. А це - 85 тис. тонн металобрухту, вартістю 45 млн доларів.
Про це пише Forbes.
Російський металобрухт можна використати для відновлення інфраструктури, проте спочатку метал потрібно правильно відсортувати. А потім військові самі визначаться, що з ним робити.
Зазначається, що з 85 тисяч тонн знищеної російської техніки близько:
- 75 тисяч тонн - вуглецева та нержавіюча сталь;
- 2,5 тисячі тонн – алюміній;
- 1 тисяча тонн - мідь;
- більше 360 тонн титану та магнію,
- 10 кг платини,
- 18 кг золота
- 1,2 тонни срібла.
Якщо продати весь цей брухт, то можна заробити 45 млн доларів. Звичайним українцям військову техніку російських окупантів потрібно передати ЗСУ, оскільки самостійно продати її не вдастся, а ще вона може бути небезпечною.
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