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ЗСУ перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки: як це можна продати

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ЗСУ перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки: як це можна продати

Якщо продати весь цей брухт, то можна заробити 45 млн доларів. 

Українські захисники за сім тижнів війни перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки. А це - 85 тис. тонн металобрухту, вартістю 45 млн доларів. 

Про це пише Forbes. 

Російський металобрухт можна використати для відновлення інфраструктури, проте спочатку метал потрібно правильно відсортувати. А потім військові самі визначаться, що з ним робити. 

Зазначається, що з 85 тисяч тонн знищеної російської техніки близько:

  • 75 тисяч тонн - вуглецева та нержавіюча сталь;
  • 2,5 тисячі тонн – алюміній;
  • 1 тисяча тонн - мідь;
  • більше 360 тонн титану та магнію,
  • 10 кг платини,
  • 18 кг золота
  • 1,2 тонни срібла.

Якщо продати весь цей брухт, то можна заробити 45 млн доларів. Звичайним українцям військову техніку російських окупантів потрібно передати ЗСУ, оскільки самостійно продати її не вдастся, а ще вона може бути небезпечною. 

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