ЗСУ перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки: як це можна продати

ЗСУ перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки: як це можна продати

Якщо продати весь цей брухт, то можна заробити 45 млн доларів.

Українські захисники за сім тижнів війни перетворили на металобрухт 5 тисяч одиниць російської техніки. А це - 85 тис. тонн металобрухту, вартістю 45 млн доларів.

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Про це пише Forbes.

Російський металобрухт можна використати для відновлення інфраструктури, проте спочатку метал потрібно правильно відсортувати. А потім військові самі визначаться, що з ним робити.

Зазначається, що з 85 тисяч тонн знищеної російської техніки близько:

75 тисяч тонн - вуглецева та нержавіюча сталь;

2,5 тисячі тонн – алюміній;

1 тисяча тонн - мідь;

більше 360 тонн титану та магнію,

10 кг платини,

18 кг золота

1,2 тонни срібла.

Якщо продати весь цей брухт, то можна заробити 45 млн доларів. Звичайним українцям військову техніку російських окупантів потрібно передати ЗСУ, оскільки самостійно продати її не вдастся, а ще вона може бути небезпечною.

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