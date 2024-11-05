Зупинка виплати боргів і процес реструктуризації жодним чином не вплине на роботу «Укренерго» - експерт

Рішення Кабінету Міністрів зупинити виплату боргів за «зеленими облігаціями», яке фактично дало старт процесу реструктуризації облігацій НЕК «Укренерго», жодним чином не вплине на поточну роботу державної компанії.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Є процес реструктуризації єврооблігацій Укренерго. І в рамках цього процесу реструктуризації уряд дозволив, фактично дав дозвіл на проведення реструктуризації, яке супроводжується такими заходами. Тому нічого там страшного, якогось екстраординарного не відбувається», - зазначив експерт.

За його словами, це нормальна практика і жодного негативного впливу як на роботу компанії так і на її відносини з кредиторами вона не матиме.

Нагадаємо, напередодні війни НЕК Укренерго залучило 825 млн доларів кредиту для виплати боргів «зеленим» електростанціям.

Гроші були перераховані як погашення боргу держави за «зеленим» тарифом.

В серпні 2024 року уряд України прийняв рішення зупинити виплату цього боргу з 9 листопада, що означатиме технічний дефолт компанії.