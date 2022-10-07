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Зупинка захопленої окупантами Запорізької АЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС — Зеленський

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Зупинка захопленої окупантами Запорізької АЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС — Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зупинка захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС призвела до нехватки електроенергії для її експорту до країн Європейського союзу, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно», - сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.

«Нам усім разом в Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності», - наголосив Зеленський. 

Дата публікації
Перегляди
410
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