Зупинка захопленої окупантами Запорізької АЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС — Зеленський

«Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно», - сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.

«Нам усім разом в Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності», - наголосив Зеленський.