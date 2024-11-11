Зупинять усі виплати: в Раді шокували сценарієм у разі скасування західної допомоги

Держбюджет України на 2025 рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати усю цивільну частину витрат. Якщо ж допомога зупиниться, то буде нічим фінансувати ці витрати.

Про це народна депутатка України Ніна Южаніна заявила у ефірі "Новини.LIVE".

Южаніна відповіла на запитання ведучого про те, чи є "план Б" на випадок зупинки зовнішнього фінансування.

"Я думаю, що є "план Б", абсолютно точно: зупинити усі виплати, крім військових. І переживати всім разом – тому що це воєнний стан той, який має бути – об’єднатися, знайти інші механізми допомоги, виплат, обмежень", – висловилась народна обраниця.

Депутатка зазначила, що й бюджет-2024 складено не оптимально. На думку Южаніної, у ньому є видатки, від яких можна було б утриматися. Як приклад політикиня навела збільшення витрат на дорожню інфраструктуру.

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав лідерів ЄС переглянути надання фінансової допомоги Україні. Орбан стурбований долею 50-мільярдного кредиту для Києва, який раніше узгодили країни G7.

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