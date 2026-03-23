Зупинка ЦЗФ «Червоноградська» може вдарити по підготовці до зими — ЗМІ

Ситуація навколо Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) «Червоноградська» ставить під загрозу належну підготовку енергетики до наступного опалювального сезону.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

В ньому зазначається, що необхідно звернути увагу на ЦЗФ «Червогоградська», бо від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.

«За оцінками джерел у галузі, підприємство опинилося в глибокій кризі: йдеться про непрозорий контроль, збої в роботі, ризики для збагачення та постачання вугілля, борги із зарплати і загрозу зупинки. Якщо ця ситуація не буде врегульована, вона може стати ще одним фактором ризику для підготовки державних ТЕС до наступного опалювального сезону», - йдеться в матеріалі.

В статті підкреслили, що ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою. На підприємстві фіксуються нездорові процеси, зокрема повернення практик так званих "смотрящих", які нібито напряму втручаються в роботу і блокують управлінські рішення. Це вже створює реальні ризики остаточної зупинки не лише самої фабрики, а й суміжних виробничих ланцюгів.

Водночас без стабільної роботи шахт Львівсько-Волинського басейну практично неможливо забезпечити надійну підготовку до зими.

«Рішення про повернення фабрики під ефективне державне управління і розблокування роботи державних шахт має стати предметом розгляду РНБО. Інакше всі плани стійкості можуть виявитися формальністю: державні ТЕС залишаться без вугілля, а державний вугільний сектор - у стані катастрофи», - підкреслили джерела в галузі.

