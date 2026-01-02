Журналіст розкритикував ідею Кабміну дозволити продаж ліків на АЗС

© Associated Press

Реклама

За його словами, така ідея викликає серйозні сумніви як з точки зору безпеки, так і з погляду реального зниження цін на ліки.

Лямець зазначив, що аргументація прихильників ініціативи зводиться до зручності для споживачів, однак на практиці ціни на АЗС традиційно вищі, ніж у роздрібній торгівлі. На його думку, це ставить під сумнів саму логіку «здешевлення» медикаментів у такому форматі продажу.

Окремо журналіст звернув увагу на проблему контролю якості ліків. Він наголосив, що держава й без того має слабкі механізми контролю за обігом медикаментів, а продаж їх на АЗС лише ускладнить перевірку умов зберігання та відповідності препаратів стандартам.

Реклама

Також Лямець поставив під сумнів саму процедуру ухвалення такої ініціативи, зокрема відсутність публічного обговорення, позиції фармацевтичної спільноти та реакції профільного комітету Верховної Ради. За його словами, подібні рішення, ухвалені напередодні свят, можуть нести ризики для здоров’я та безпеки громадян і потребують відкритої фахової дискусії.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомляло про підготовку змін, які мають розширити перелік місць роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами, зокрема за рахунок дозволу продавати такі ліки в приміщеннях автозаправних станцій.