Зв'язок 5G може з'явитися в Україні вже у 2025 році - "Київстар"

Також «Київстар» планує забезпечити доступ до технології LTE для 98% українського населення до 2026 року.

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON, якому належить український мобільний оператор «Київстар», активізує співпрацю з японською компанією Rakuten, що дозволить розвинути в Україні технології для запровадження 5G зв'язку вже з 2025 року.

Про це повідомив на прес-конференції керівників міжнародного телеком-холдингу VEON головний виконавчий директор групи VEON Каан Терзіоглу.

«Нам потрібно буде відновлювати інфраструктуру. Ми зараз відновили співпрацю з Rakuten. Особливо щодо Rakuten Symphony. Я впевнений, що Україна заслуговує на найкращу мережу 5G», - сказав він.

Як повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров, співпраця з компанією Rakuten передбачається у три етапи.

За його словами, перший етап – це створення спільної лабораторії, на якій запустять технологію Open RAN. Другим етапом є побудова невеликого сегменту мережі на технології Open RAN, що включає в себе 10-15 сайтів (технологічних майданчиків).

«І після цього третя фаза – це вже впровадження на великих масштабах цієї технології для побудови 5G в майбутньому. Вже наступного року в нас буде, що показати. І, я думаю, наприкінці 2024 або на початку 2025 року в нас вже буде живий сегмент мережі, який буде працювати на цій технології в тестовому режимі. Тому що ще остаточно не зрозуміло, коли в Україні будуть впроваджувати технологію 5G», - сказав Комаров.

Крім того, він наголосив, що компанія планує також досягти 98% покриття населення технологією LTE до 2026 року.

«Це дуже залежить від регіону до регіону. Наприклад, у Київській області покриття 4G вже становить 97 відсотків. Покриття автотраси Київ-Чоп зараз - 95 відсотків 4G інтернету. І щоб ці п’ять відсотків «доробити», нам потрібно побудувати ще декілька десятків сайтів (технологічних майданчиків – Ред.). Нам потрібно побудувати, довести туди електроенергію, зрозуміти, як ми зможемо обслуговувати цей сайт, зважаючи на його віддаленість від точки присутності співробітників компанії», - пояснив Комаров.

Нагадаємо, що міжнародна телеком група VEON, яка є єдиним власником Київстару, інвестує в Україну 600 мільйонів USD для розвитку нових технологій та відновлення інфраструктури протягом наступних трьох років.

5G технологія – останні новини

У березні 2023 року стало відомо, що впровадження стандарту 5G зв’язку призведе до масового впровадження застосунків віртуальної (VR), змішаної (XR) і доповненої (AR) реальностях. Крім того, очікується, що ціни на смартфони преміум-класу з 5G стануть доступнішими та становитимуть до 1000 доларів.