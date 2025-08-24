ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
632
Час на прочитання
1 хв

Звернення бізнесмена Ріната Ахметова з нагоди Дня Незалежності України

Дорогі українці!

34 роки тому Україна зробила єдино вірний і рішучий крок — проголосила свою Незалежність. Це рішення визначило наше майбутнє, стало символом стійкості та сили нації й показало, що свобода — наш невід’ємний вибір.

Звернення бізнесмена Ріната Ахметова з нагоди Дня Незалежності України

Ось вже 11 років ми змушені відстоювати цей вибір у жорстокій війні і платимо за нього високу ціну. Ми захищаємо свій дім, свою землю, своє право бути українцями. Ми щодня доводимо світу — свободу в нас не відняти.

Сьогодні, як і щодня, наші думки з тими, хто сміливо боронить нашу країну, захищає українську землю від агресора.

Ми глибоко вшановуємо тих, хто вже не повернеться з поля бою, віддавши найдорожче — своє життя — за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях і в пам’яті поколінь.

Дякую кожному, хто робить свій внесок у Перемогу — тим, хто стоїть на передовій, і тим, хто в тилу зміцнює економіку, підтримує одне одного, щодня допомагає нашій країні боротися й жити.

Незалежність — це відповідальність. Відповідальність за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І попри те, що війна щодня випробовує нас найтяжчими викликами, я впевнений: разом ми обов’язково вистоїмо і збудуємо сильну, справедливу та процвітаючу Україну.

Щиро бажаю всім нам, щоб наступний День Незалежності ми зустріли під мирним небом.

Зі святом, з Днем Незалежності! Слава Україні!

З повагою,

Рінат Ахметов

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie