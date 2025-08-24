Звернення бізнесмена Ріната Ахметова з нагоди Дня Незалежності України

Реклама

Ось вже 11 років ми змушені відстоювати цей вибір у жорстокій війні і платимо за нього високу ціну. Ми захищаємо свій дім, свою землю, своє право бути українцями. Ми щодня доводимо світу — свободу в нас не відняти.

Сьогодні, як і щодня, наші думки з тими, хто сміливо боронить нашу країну, захищає українську землю від агресора.

Ми глибоко вшановуємо тих, хто вже не повернеться з поля бою, віддавши найдорожче — своє життя — за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях і в пам’яті поколінь.

Дякую кожному, хто робить свій внесок у Перемогу — тим, хто стоїть на передовій, і тим, хто в тилу зміцнює економіку, підтримує одне одного, щодня допомагає нашій країні боротися й жити.

Незалежність — це відповідальність. Відповідальність за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І попри те, що війна щодня випробовує нас найтяжчими викликами, я впевнений: разом ми обов’язково вистоїмо і збудуємо сильну, справедливу та процвітаючу Україну.

Щиро бажаю всім нам, щоб наступний День Незалежності ми зустріли під мирним небом.

Зі святом, з Днем Незалежності! Слава Україні!

З повагою,

Рінат Ахметов