Зв’язок – це люди: Київстар презентує фотопроєкт з Костянтином та Владою Ліберовими

Національний оператор електронних комунікацій Київстар спільно з фотографами-документалістами Костянтином та Владою Ліберовими презентували проєкт «Зв’язок – це люди», присвячений щоденній роботі інженерів-зв’язківців в умовах повномасштабної війни і безпрецедентних викликів для усієї галузі електронних комунікацій.

Головна ідея фотопроєкту — показати роботу фахівців, завдяки яким мільйони абонентів щодня можуть телефонувати, надсилати повідомлення та користуватися інтернетом. Адже зв’язок створюють, тримають та відновлюють люди − інженери та технічні спеціалісти Київстар.

Упродовж січня фотографи Костянтин і Влада Ліберови відвідали 10 регіонів по всій Україні, щоб зафіксувати реальну роботу інженерів і технічних спеціалістів Київстар. Зокрема, зйомки відбувалися і у прифронтових населених пунктах Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

«Цей проєкт справді змінив наше сприйняття реальності. Живучи в Україні під час повномасштабної війни — з щоденними обстрілами, окупованими територіями, постійною напругою — ми часто сприймаємо звʼязок як належне. Працюючи над цією історією, ми побачили, в яких умовах він насправді підтримується: зруйновані базові станції, робота під обстрілами, постійне відновлення з нуля. Ми на власні очі побачили титанічну працю інженерів, завдяки яким звʼязок продовжує працювати навіть там, де, здавалося, це майже неможливо. Саме цим відчуттям та усвідомленням нам хочеться поділитися» , − коментують Костянтин та Влада Ліберови.

Кадри проєкту відображають реальні умови, в яких інженери Київстар забезпечують роботу мережі в умовах війни. У фокусі — відновлення базових станцій після ворожих обстрілів, підтримка мережі за допомогою генераторів під час знеструмлень, висотні та аварійно-відновлювальні роботи під час негоди тощо.

Фотографи зафіксували унікальні документальні моменти, що передають специфіку роботи інженерів-зв’язківців і виклики, в умовах яких вони забезпечують безперервність критично важливої послуги зв’язку для мільйонів абонентів Київстар.

«Я щиро пишаюсь командою, яка в умовах війни забезпечує зв'язок для країни. За кожним дзвінком та повідомленням стоїть щоденна праця наших інженерів і технічних спеціалістів, які працюють у посиленому режимі. Вони ремонтують зруйновані базові станції, забезпечують роботу генераторів та акумуляторів під час відключень електроенергії, працюють як у прифронтових зонах, так і у складних природних умовах. Зв’язок це, перш за все, люди. Цим фотопроєктом ми хочемо показати їх і сказати «дякую»» − зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Висвітлення фотопроєкту «Зв’язок – це люди» здійснюватиметься у декілька етапів, зокрема в медіа, соціальних мережах Київстар, а також від 23 лютого у центральних частинах Києва, Дніпра, Харкова та Львова будуть розміщені однойменні фотоінсталяції.