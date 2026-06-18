Зворотна іпотека: як Європа навчилася монетизувати нерухомість, не залишаючи дому

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Що таке Зворотна іпотека

“Зворотна іпотека” — це угода, за якою власник нерухомості отримує від банку або фінансової установи регулярні виплати під заставу свого житла. Людина продовжує жити в квартирі чи будинку до кінця життя, а після смерті нерухомість переходить до кредитора. Фактично банк поступово «викуповує» майно частинами, виплачуючи гроші власнику щомісяця.

Як це працює в Європі

Найбільш розвинений ринок зворотної іпотеки в Європі — британський, де цей інструмент називається equity release. За даними Equity Release Council, у 2024 році загальний обсяг кредитування сягнув £2,3 млрд, а в четвертому кварталі понад 15 000 клієнтів були активними на ринку — вперше за більш ніж рік. І це ще не пік: у першому кварталі 2025 року обсяг кредитування склав £665 млн — на 32% більше, ніж за той самий період 2024 року, що стало четвертим кварталом поспіль зростання. У другому кварталі 2025 року зворотною іпотекою скористалися 14 404 клієнти — на 10% більше порівняно з аналогічним кварталом 2024 року.

Загалом глобальний ринок зворотної іпотеки у 2025 році оцінюється у $2,04 млрд і, за прогнозами, до 2035 року зросте майже вдвічі — до $3,58 млрд. В Іспанії та Нідерландах цей інструмент законодавчо врегульований і активно використовується пенсіонерами як спосіб доповнити державні виплати.

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Зворотна іпотека в Україні

На відміну від Великої Британії чи Іспанії, в Україні поки немає ні відповідної законодавчої бази, ні банківських програм для зворотної іпотеки. Це робить її фактично недоступною для українських пенсіонерів сьогодні.

Натомість в Україні існує Договір довічного утримання — юридично врегульований і реально функціонуючий інструмент. Він також надає щомісячні виплати, але й дає щось більш цінне: гарантовану турботу, оформлену нотаріально. Наприклад Центр допомоги пенсіонерам «Пенсіон» працює з такими договорами вже більше 18 років — з чіткою системою контролю, великим штатом соціальних працівників і відповідністю державним стандартам.

Зворотна іпотека vs Договір довічного утримання

Обидва інструменти вирішують схожу задачу — забезпечити людину в похилому віці, не змушуючи її залишати рідний дім. Але між ними є принципова різниця.

Зворотна іпотека дає гроші — і тільки гроші. Це банківський продукт, який не передбачає ні догляду, ні супроводу до лікаря, ні допомоги в лікарні. Людина отримує виплати і далі сама вирішує всі побутові та медичні питання.

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Договір довічного утримання — це ще й соціальна угода. Крім грошей людина отримує реальну присутність: соціального працівника, доглядальницю, медичний супровід, допомогу з ліками та харчуванням. Саме це часто виявляється важливішим — особливо для тих, хто живе сам.

Гроші закінчуються. Турбота — ні.

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