Зима під питанням: Зеленський про наслідки затримки кредиту у 90 млрд євро

Ризик щодо зими: Зеленський про заблоковані 90 млрд євро від ЄС

Президент Володимир Зеленський назвав сфери фінансування, якиі можуть опинитися під ризиком через непогодження кредиту у 90 млрд євро.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з т.в.о. голови уряду Болгарії Андреєм Гюровим.

Президент запевнив, що пенсії і зарплати простих українців не повинні постраждати від блокування цього траншу.

«Сьогодні зарплати для людей є, фінансування армії є, пенсії — все сплачується. Я вважаю, ми достатньо непогано працюємо», — сказав він.

Які є небезпеки

Зеленський визнав, що через заблокований кредит від Євросоюзу у 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року, Україна може не встигнути підготуватися до наступної зими.

«Найбільші ризики — це підготовка до зими, тому що є глобальний енергетичний план захисту енергетики та водопостачання. План розрахований на те, щоб до зими ми завершили все — як мінімум фізичний захист, а також різні формати захисту ППО», — сказав глава держави.

За його словами, на ці потреди потрібно 5,1 мільярда доларів.

«Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково, більшою мірою в будь-якому випадку, покрита саме завдяки цим грошам, тому що захист — це частина нашої обороноздатності. Тому 45 мільярдів — ми розуміли, що у нас є 28 плюс 17 і 28 — бюджет, 17 — оборона. На сьогодні ми бачимо, що поки що це заблоковано. Я вважаю, що ризики — саме через енергетику. Чому? Тому що це довготривалий процес, його треба швидше починати», — сказав Зеленський.

Він відзначив, що у березні усі регіони України, включно зі столицею, ухвалили плани стійкості. Очікувалося, що з 1 квітня почнеться активна робота над їх реалізацією.

«І ми повинні все будувати з 1 квітня, повинні виходити на роботу. Ми виходимо, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. І тому це відтермінування — ризик щодо зими», — визнав президент.

Зеленський додав, що зараз Кабміну поставлені максимально різні завдання щодо пошуку фінансів.

«Я думаю, що парламентарі попрацюють над деякими законами, які так чи інакше прив’язані до відповідних сум — це також допоможе нам», — зазначив він.

Зеленський водночас зауважив, що вирішувати питання кредиту від ЄС у 90 млрд євро, або точніше його першого траншу — 45 млрд євро, мають лідери Європи.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Україна має кошти на покриття оборонних витрат лише до червня 2026 року.

Угорщина та Словаччина продовжують блокувати погоджений кредит на 90 млрд євро.