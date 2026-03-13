Зима вдарила по трубах: 86 аварій за зиму

За 23 справами, де врегулювання вже завершено, загальна сума виплат склала понад 6,1 мільйонів гривень. Ще 53 справ перебувають на стадії огляду та оцінки збитків – виплати за ними будуть здійснені після завершення врегулювання, тож фінальна сума компенсацій за сезон суттєво зросте.

Пік звернень припав на січень (44 справи за місяць), що суттєво перевищує типові показники для цього періоду. У лютому активність дещо знизилася (37 звернень), однак залишалася стабільно високою і навіть захопила початок березня. Переважна більшість страхових подій (75 із 86) стосується об'єктів у Києві.

«Найчастішою причиною звернення є розрив труб опалення безпосередньо у квартирах мешканців. У багатьох випадках це призводить до каскадного ефекту – залиття квартир нижче, що активує ще один ризик: цивільну відповідальність перед третіми особами», – повідомила Анна Лавренюк, старший фахівець департаменту врегулювання збитків ІНГО.

За структурою ризиків: 70 справ відкрито за ризиком «пошкодження технічною водою», 16 – за «цивільною відповідальністю». Остання цифра демонструє також масштаб каскадних аварій: коли прорив у квартирі страхувальника завдає шкоди сусідам знизу, договір покриває і цю відповідальність.

Серед зафіксованих подій чимало складних випадків. На вулиці Дарвіна (Київ) аварія на технічному поверсі призвела до виплати майже 887 тисяч гривень. На вулиці Мечнікова (Київ) один прорив у квартирі спричинив хвилю залиття, яка накрила кілька квартир і перукарню. В результаті відкрито 4 окремі справи на суму, що перевищує 1 мільйон гривень у сукупності. На вулиці Андрія Верхогляда (Київ) прорив труби вдарив одночасно по житловій квартирі та комерційному приміщенню на 1-му поверсі, а сумарні виплати за 3-ма пов'язаними справами перевищили 1,68 мільйона гривень. Аварії фіксувалися і за межами столиці. Наприклад, у Броварах прорив системи опалення пошкодив квартиру страхувальника та майно сусідів. Компанія виплатила в цілому понад 137 тисяч гривень за 2-ма пов'язаними справами.

Характерна риса сезону – вразливість дахових і технічних комунікацій. Кілька звернень пов'язані з проривами труб саме на технічних поверхах або горищах будинків, де перепади температур і тривалі відключення опалення провокують замерзання з наступним розривом. Такі аварії особливо руйнівні: гаряча або крижана вода заливає одразу кілька поверхів.

Більшість клієнтів, які зверталися до компанії цього сезону, застраховані за програмою «Квартира Експрес». Програма не потребує попереднього огляду об'єкта чи детального опису майна, що суттєво спрощує оформлення. Виплати здійснюються від 10 днів до 3-х тижнів після подання всіх необхідних документів.

Страхова компанія закликає власників нерухомості своєчасно звертатися у разі виникнення аварійних ситуацій і нагадує: навіть якщо прорив стався у сусідів, а не у вас, – страховий захист може покрити збитки, завдані вашій квартирі.