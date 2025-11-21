"Зимова підтримка" 6500 грн: хто отримає кошти та куди їх можна витратити

Гроші. / © Національний банк України

В Україні від 21 листопад розпочалося приймання заявок на виплату 6 500 грн в межах програми “Зимової підтримки”. Цю грошову допомогу можуть отримати українці, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Хто зможе отримати гроші, як подати заявку та куди витратити ці кошти, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Гроші нараховуються за рахунок державного бюджету. Програма стосуватиметься приблизно 600 тисяч громадян.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що кошти можна витрати протягом 180 днів від моменту зарахування. Гроші надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на “Дія.Картку”.

Хто зможе отримати 6500 грн:

діти під опікою чи піклуванням;

⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

⁠діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як оформити заявку на отримання 6500 грн

Отримати допомогу можна у два способи:

онлайн через застосунок "Дія”; офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Оформлення через “Дію”:

Дія - Сервіси - “Зимова підтримка” - Зимові 6500

оберіть отримувача

оформте виплату на “Дія.Карту”

Оформлення через Пенсійний фон:

прийдіть до відділення Пенсійного фонду,

підготуйте свою картку або цифрову “Дія.Картку”,

оформте заяву з працівником,

отримайте виплату на спецрахунок.

Очікується, що допомога малозабезпеченим виплачуватиметься автоматично. У державних реєстрах уже є дані про всіх осіб, які отримують соціальну допомогу. 6500 гривень їм виплатять на спецрахунок, який є в базі даних.

На що витратити 6500

Кошти можна витрати протягом 180 днів від моменту зарахування, інакше вони повернуться Пенсійному фонду. Ці гроші можна витрачати на купівлю ліків, одягу, взуття. Зняти готівку з рахунку не вийде.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми. «Тисячу Зеленського» можна витратити на два цільові напрямки: благодійну допомогу, пов’язану з підтримкою Сил оборони та відновленням України, або ж на оплату українських товарів і послуг.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 14 мільйонів українців можуть скористалися зимовою підтримкою. До слова, того року кількість отримувачів була такою ж.

