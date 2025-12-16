«Зимова підтримка»: до якого числа потрібно витратити 1000 грн і 6500 грн

Гроші. / © Національний банк України

В Україні триває програма «Зимова підтримка». Багато громадян вже отримали свою допомогу — 1000 грн або 6500 грн, але виплати ще тривають. Одна варто пам’ятати, що витрати кошти можна у встановлені терміни.

До якого числа треба витратити «зимову тисячу» і «зимові 6500», читайте у матеріалі ТСН.ua.

«Зимова тисяча»

Українці, що офіційно перебувають в країні, мають змогу отримати цю допомогу. Подати заявку на її оформлення можна до 24 грудня через застосунок «Дія» або ж письмово — у будь-якому відділенні «Укрпошти».

Кошти з карти «Національний кешбек«, оформлену через „Дію“ потрібно використати до 30 червня 2026-го.

Отримувачам пенсій і соціальних виплат через «Укрпошту», для яких допомогу було сформовано або автоматично, або ж вони самостійно оформлювали заявку у поштових відділеннях, слід витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Зауважимо, за «зимову тисячу» можна оплатити комунальні та поштові послуги, а придбати товари та медикаменти українського виробництва, чи зробити донати на ЗСУ.

«Зимові 6 500»

Зимові 6 500 грн — допомога для тих, хто опинився у складних обставинах. Зокрема, діти ВПО чи з малозабезпечених сімей до 18 років, інваліди І групи, одинокі пенсіонери тощо. Подати заявку на цю виплату можна лише до 17 грудня — в «Дії» або у відділенні Пенсійного фонду.

Використати 6500 грн допомоги можна протягом 180 днів з дня зарахування. В уряді наголошують, що це підтримка для тих, хто зараз найбільше цього потребує. За допомогою цих коштів модна придбати одяг, взуття, ліки, вітаміни.

Нагадаємо, кошти «зимової підтримки» отримали не всі ті, хто подавав заявки. За останніми даними, понад 13 млн українців подали заяви про «зимову тисячу» в «Дії», а на «зимові 6 500» — понад 300 тис. осіб. В Уряді кажуть, коштів вистачить. Усі заявки будуть виконані у кілька хвиль.